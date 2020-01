18 sapeurs-pompiers agressés dans la Vienne en 2019

Le SDIS86 fait son bilan de l'année 2019. En un an, près d'un vingtaine de sapeurs-pompiers ont été agressés au cours d'une intervention ou d'une manœuvre.

Département Vienne, France

18 sapeurs-pompiers agressés pendant une intervention ou une manœuvre dans la Vienne en 2019.. C'est le bilan du SDIS86, dressé avec l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales.

Des insultes, des menaces de mort, des bousculades à huit reprises au cour de l'année écoulée, qui ont concerné 18 sapeurs-pompiers. 16 ont déposé plainte.

Les nombre d'agression des hommes du feu du département est sensiblement le même qu'en 2018, où 17 pompiers ont été concernés.

L'Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) constate une nouvelle augmentation de 21% du nombre d’agressions de sapeurs-pompiers entre 2017 et 2018 à l'échelle nationale. La Nouvelle-Aquitaine, en 2018, a connu le taux d'agression le plus élevé pour la deuxième année consécutive.