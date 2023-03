18 voitures volées "pour s'amuser" entre Oloron et Mauléon-Licharre

Deux jeunes de dix-neuf ans et un mineur ont volé entre février et mars 18 voitures autour d'Oloron et Mauléon-Licharre

Trois jeunes hommes, deux de 19 ans et un de 17 ans ont, de février à mars 2023, dérobé en tout dix huit voitures entre les communes d'Oloron et Mauléon-Licharre. Arrêtés par la gendarmerie d'Oloron, les deux jeunes majeurs sont passés devant le tribunal de Pau en comparution immédiate. Le troisième, mineur, devra passer plus tard devant le juge des enfants. Cherchant simplement un peu de frisson, ils volaient des véhicules non verrouillés avec les clefs à l'intérieur et roulaient toute la nuit jusqu'à la panne d'essence puis abandonnaient la voiture dans un endroit désert.

L'un des jeunes de dix-neuf ans était chargé de repérer les véhicules ouverts, il a écopé de 140 heures de travaux d'intérêts généraux. Le deuxième, l'un des leader, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, 105 heures de travaux d'intérêts généraux et d'une obligation de travail et de soins, le jeune homme ayant une consommation régulière de cannabis.