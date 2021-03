Une instruction ouverte après la croisière cauchemar : une famille de l'Isle-sur-le-Doubs témoigne

La croisière vire au cauchemar. C'était il y a tout juste un an. Fin février, un couple de l'Isle-sur-le-Doubs embarque avec ses deux enfants pour deux semaines sur un navire de croisière, le Costa Magica, autour des Caraïbes et des Antilles.

Le rêve espéré tourne rapidement au cauchemar. Peu à peu, le couple découvre que le Covid fait des ravages à bord, sans que le croisiériste ne prennent la mesure du drame. Au contraire, il tente de dissimuler la réalité. Avec 2300 passagers, c'est un cluster géant qui se développe. "Il y a eu des contaminations à bord, avant même notre embarquement. Et tout a été tenu secret par Costa", explique Olivia,

Les quatre membres de la famille isloise (le couple et leurs deux enfants de 5 et 10 ans) sont durement infectés. Aucune mesure ou presque n'est prise. "En rupture de gel hydroalcoolique, ils ont mis de l'eau, au lieu de nous inviter à aller nous laver les mains dans les cabines" . Puis le bateau erre d'îles en îles, avec interdiction d'accoster. sans doute en raison de la suspicion de contamination à bord. "Mais Costa n'a fourni aucune explication". "On nous a promis qu'il n'y avait pas d'italiens à bord, alors que plusieurs centaines de milanais avaient embarqués."

La tension monte à bord. Les passagers se concertent. Ils sont finalement débarqués à Point-à-Pitre. Olivia, Mickael et leurs deux enfants regagnent la France par Roissy, puis Orly, avant de prendre la route pour l'Isle sur le Doubs, dans une forme chaotique, avec de forts symptômes.

A un moment, le pronostic vital du papa, Mickaël, 40 ans, est engagé. Il est hospitalisé à plusieurs reprises à l’hôpital Nord Franche Comté, mais aussi en région parisienne. "Il est resté positif au Covid pendant près de deux mois". Au prix de graves crises, il remonte difficilement la pente. "Aujourd'hui, il a récupéré l'intelligence, une partie de sa motricité, sauf la mémoire immédiate. Il n'imprime pas. Et il ne marche pas droit. Il titube et lève les bras pour éviter la chute".

"Nous voulons être reconnu comme victime. Le croisiériste nous a manipulé, nous cachant délibérément cette contamination à grande échelle. Nous, ça fait un an qu'on vit entre parenthèse, au jour le jour, sans projets. On était dynamique. On avait plein de projets. Ils nous ont volé un an de notre vie. Tout ça pour le fric. Je ne leur pardonne jamais", explique Olivia la maman.

Un collectif de voyageurs a porté plainte. Une instruction a été ouverte il y a deux semaines pour tromperie aggravée, blessures et homicides involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en péril. Ils sont 180 plaignants dont le couple de l'Isle sur le Doubs, Mickaël et Olivia. Le collectif est défendu par maître Philippe Courtois, avocat au barreau de Bordeaux.