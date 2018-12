16 casseurs vont être jugés lundi matin devant le tribunal de grande instance de Marseille

Marseille, France

Moins de 48 heures après les violences qui ont émaillé la manifestation des gilets jaunes à Marseille samedi, seize casseurs sont jugés en comparution immédiate lundi matin devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Six mineurs déférés

Des vitrines brisées sur la Canebière et dans la rue d'Aix, une bijouterie pillée, la boutique de l'OM vandalisée, une voiture brûlée, une vingtaine de feux de poubelles, le bilan matériel est lourd. Parmi les casseurs, beaucoup de jeunes qui étaient venus en découdre avec la police : masqués et cagoulés. Six mineurs ont été déférés dimanche devant le parquet de Marseille, cinq autres seront déférés lundi.

Dix-neuf garde à vue étaient toujours en cours dimanche soir. Au total la police a interpellé cinquante personnes samedi soir.