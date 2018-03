Marseille, France

Dix-neuf enfants scolarisés en cours élémentaire à l'école des Pins (9e) à Marseille et âgés de 6 à 11 ans ont été touchés ce mardi entre 12h et 14h par des chenilles processionnaires, indiquent les marins-pompiers de Marseille.

Touchés alors qu'ils enlevaient des nids dans les pins

Il s'agit de six garçons et 13 filles. La directrice du groupe primaire explique à France Bleu Provence qu'ils sont entrés en contact "au moment de la cantine" avec ces chenilles. C'est en fait lors de l'intervention d'une entreprise spécialisée et chargée de retirer des nids de chenilles dans les pins, dans la cour de l'établissement que "des poils des chenilles se sont envolés avec le vent et se sont déposés sur les enfants".

Aucun des enfants n'a été transporté à l'hôpital

Une ambulance du Samu s'est d'abord déplacée sur place, alors que les enfants se plaignaient de démangeaisons. Leurs jours ne sont pas en danger. Par précaution, une cellule a été mise en place. Sept véhicules et vingt marins-pompiers de Marseille ont été dépêchés sur place mais "aucun des enfants n'a été transporté à l'hôpital" précise un porte-parole. Les parents devaient venir chercher les enfants à l'école.

Une entreprise privée a été mandatée pour intervenir sur ces chenilles processionnaires mercredi matin dans le groupe scolaire.

Les chenilles processionnaires du pin descendent de leurs nids quand les températures remontent. Elles possèdent des milliers de poils urticants qui sont libérés en cas de danger. Ils sont la cause de réactions allergiques plus ou moins violentes.