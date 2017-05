19 oeuvres réalisées par des membres de l'association Courteline volées lors d'une expo au Botanique, à Tours

Des voleurs se sont introduits de nuit dans la grande serre du jardin botanique de Tours, où 300 adhérents de l'association Courteline présentaient les oeuvres réalisées durant l'année scolaire lors d'ateliers d'arts plastiques. 19 oeuvres ont été emportées.

Très mauvaise surprise pour l'association Courteline, une des plus grosses associations de Tours, avec près de 4 000 adhérents et usagers. Comme chaque année, l'association organise en fin d'année scolaire une exposition des oeuvres réalisées par 300 adultes et enfants qui fréquentent ses ateliers d'arts plastiques, mais dans la nuit du 24 au 25 mai, des voleurs se sont introduits dans la grande serre du jardin botanique. Ils ont volé 19 oeuvres

Françoise (terre cuite-modèle) - @Facebook Association Courteline

Des oeuvres sans valeur commerciale, mais avec une grande valeur sentimentale

Parmi ces oeuvres, il y a des sculptures en terre, ou des sculptures sur bois, de la mosaïque. Une robe, aussi, réalisée lors d'un atelier couture. Des oeuvres sans valeur commerciale particulière, sur le marché de l'art, mais avec une grande valeur sentimentale pour ceux qui ont mis des semaines, voire des mois à les dessiner, à les façonner, pendant l'année scolaire.

"Certains ont fondu en larmes en découvrant le vol. D'autres, avec un peu d'humour, ont dit qu'ils étaient un peu flattés, car si on a volé leurs oeuvres, c'est qu'elles ont une certaine valeur. Pourquoi s'attaquer à une association qui a pour but de développer du lien social, de permettre à chacun d'épanouir sa personnalité en venant créer? C'est une très grande déception". Jean Chausson, président de l'association Courteline

Un cambriolage réalisé sans casse, ni effraction dans la grande serre du jardin botanique

Le vol a eu lieu sans casse, ni effraction : les cambrioleurs se sont peut-être introduits par le système de ventilation de la grande serre, un dispositif qui s'ouvre automatiquement, régulièrement, pour aérer les plantes.

C'est la première fois que l'association Courteline subit ce genre de préjudice. Elle a évidemment porté plainte. La police municipale et la police nationale ont effectué des relevés, sur place, pour tenter d'identifier les voleurs. L'association Courteline a également choisi de diffuser la photo des 19 oeuvres dérobées sur sa page facebook, pour augmenter les chances de les retrouver.

En raison de cette effraction, l'association Courteline a décidé de mettre fin prématurément à l'exposition.