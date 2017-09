19 personnes évacuées de leur immeuble aux Andelys dans la nuit de dimanche à lundi à cause d'un feu d'appartement.

Les pompiers ont été appelées en pleine nuit aux Andelys (Eure), rue Lavoisier. Le feu a pris dans un appartement d'une résidence, au 2ème étage d'un immeuble qui en compte trois.

19 personnes évacuées dehors

Un seul appartement est embrasé mais l'ensemble de l'immeuble est évacué par mesure de sécurité : 19 personnes sont donc priées de sortir de chez elles et de se réfugier dans la cour de la résidence.

Cinq personnes sont également évacuées au centre hospitalier de Vernon à cause de l'inhalation de fumée. Pas de renseignement pour l'heure sur les causes de cet incendie qui a mobilisé plusieurs casernes et 25 sapeurs.