168 km/h au lieu de 80 km/h ! 191 km/h au lieu de 130 km/h ! : les gendarmes de l'Indre ont verbalisé ce week-end

Une nouvelle fois ce week-end, les gendarmes de l'Indre étaient sur le bord des routes. Et une nouvelle fois, de nombreuses infractions ont été relevées et notamment de nombreux excès de vitesse comme à Lizeray où un conducteur a été contrôlé à 168 km/h au lieu de 80 km/h !

Châteauroux

Les gendarmes de l'Indre étaient une nouvelle fois mobilisés ce week-end sur les routes de l'Indre. Des contrôles de vitesse ou d'alcoolémie qui ont donné lieu à de nombreux procès verbaux. Huit excès de vitesse supérieurs à 50 kilomètres/heure ont été enregistrés. Sur l'A2O, à Mouhet un autombilisté a été flashé à 191 km/h (vitesse retenue) au lieu de 130 km/h. Sa vitesse réelle était de 202 km/h ! Un motard a lui aussi été contrôlé dans le même secteur à 191 kmh. On notera aussi, le comportement de cet automobiliste ce dimanche à Lizeray, contrôlé à 168 km/h au lieu de 80 km/h ! Sa vitesse réelle était de 177 km/h !!!

Pour tous ces conducteurs et pilotes pressés, un retrait de 6 points du permis de conduire sera aplliqué ; permis qui va faire l'objet d'une rétention administartive avant une convocation devant le tribunal où une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros peut être prononcée.

Au cours de ce même week-end, quatre excès de vitesse de plus de 40 km/h et inférieurs à 50 km/h ont été enregistrés à Buxières-d'Aillac, Murs, Jeu-Maloche et Paudy. Trois conduites sous l'empire d'un état alcoolique et quatre sous l'empire de produits sutépfiants, ont également été verbalisées.