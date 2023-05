1er Mai : nouvelle action d'Extinction Rebellion contre la Fondation Vuitton et la place Vendôme

Des militants écologistes d'Extinction Rebellion et Dernière rénovation ont en partie recouvert la Fondation Vuitton et la place Vendôme de peinture ce 1er mai. Ils dénoncent l'optimisation fiscale et une réforme des retraites "climaticide", qui selon eux soutient une économie polluante.