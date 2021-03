1ère femme directrice de l'école de la magistrature, la castraise Nathalie Roret veut ouvrir la voie

Elle se définit comme Berrichonne-Bourbonnaise. Née à la Châtre, Nathalie Roret a été nommée en octobre directrice de l'Ecole Nationale de la Magistrature. Elle est la première femme à occuper ce poste dans un milieu qui, pourtant, est majoritairement féminin : on compte 67% de magistrates. Parmi elles, 27% occupent des fonctions de chef de juridication, ce qui fait dire à Nathalie Roret que "la mixité n'est pas la parité. Malheureusement, dans certaines sphères professionnelles, on parle encore de femmes pionnières". L'important, ajoute-t-elle, est de ne pas être la dernière et d'ouvrir la voie.

Le parcours de Nathalie Roret n'avait rien d'une évidence. Elle a grandi à Montluçon avant de rejoindre Paris après le bac, pour une prépa littéraire qui l'a finalement conduite en fac de droit. Une amie fille de notaire lui en avait donné l'idée. "Lorsque l'on habite dans des régions éloignées de la capitale, raconte-t-elle, on n'a pas forcément l'idée de ce qu'on peut faire. Jusqu'au bac, je n'avais rencontré aucune personne exerçant la profession de magistrat ou d'avocat". Elargir le recrutement des futurs magistrats est donc l'un des objectifs que s'est donné la directrice. Cela passera notamment par le biais de classes préparatoires intégrées préparant au concours de la magistrature des élèves de famille modeste ou de territoires ruraux.