Incendies : première grosse alerte de la saison à Toulon avec le feu au Mont Faron

Toulon, France

"Il n'y a pour l'instant aucune raison de penser que l'hypothèse criminelle soit celle à retenir, même si elle n'est pas encore complètement exclue", indique ce lundi le parquet de Toulon après l'incendie qui a parcouru trois hectares dimanche dans la partie est du Mont Faron. La localisation du point de départ de cet incendie pose en effet question : au bord d'un chemin, pas très loin des maisons avec un accès relativement aisé. Il est peut-être donc davantage question d'une imprudence, un barbecue malgré les rafales par exemple, ou encore d'une négligence, comme une cigarette mal éteinte.

Or avec cette végétation très sèche couplée aux rafales de vent, c'est parti très vite. Le travail acharné de la centaine de pompiers aidés en l'air par les Canadair qui ont effectué 18 largages (six tonnes d'eau à chaque fois) a permis de stopper la progression des flammes avant qu'elles n'atteignent la crête. Les dégâts matériels sont donc limités : trois hectares de forêt parcourus, une voiture brûlée et deux jardins bien noircis. "Des jardins d'ailleurs qui n'étaient pas débroussaillés", selon un officier des pompiers sur place.