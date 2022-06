Inauguration du chantier de la future cité administrative Polygone de Metz

Cette 1ère pierre posée par Laurent Touvet le préfet de Moselle inaugure la nouvelle cité administrative. Actuellement une dizaine de services de la fonction publique sont répartis aux quatre coins de Metz. Ils seront dorénavant regroupés dans la cité administrative polygone dans le quartier des Sablons, avenue André Malraux.

La cité administrative en centre ville, près de l'hôtel de ville et de la cathédrale sera conservée. "Ça nous fera deux cités administratives et au lieu d'être sur onze sites différents, on va regrouper tous ces fonctionnaires des onze sites. Sur celui ci".

Visite du chantier en chiffres

Le Polygone c'est le 2ème plus gros chantier français permis par le programme France Relance. En quelques chiffres, un budget de 52 millions d'euros, 15 000 mètres carrés de surface, 350 bureaux, 650 agents, et 450 places de parking dont 20% réservées aux véhicules électriques. Côté chiffres le projet a de quoi impressionner.

Sans "France Relance pas de Polygone" nous dit le préfet dans son discours. "Après avoir distribué nombres de subventions aux collectivités locales l'Etat pense à lui et construit un bâtiment au dernière normes d'isolation thermique".

Du point de vue qualitatif le bâtiment privilégie le confort des agents avec des espaces lumineux, des systèmes de filtration des UV et une cantine administrative. Pour Lionel Clary de la société Innovatis la priorité c'est de faire des espaces modulaires. Ce qui signifie qu'en fonction des besoins des services dans le temps on peut facilement réorganiser les espaces. Enfin la gestion quotidienne de l'informatique comme celui des entrées et des sorties se fera depuis un PC central.

Le préfet de Moselle Laurent Touzel et le secrétaire général de la préfecture Olivier Delkeyroux posent la 1ère pierre du Polygone © Radio France - Alexandre Mottot

Une meilleur organisation des services

Dès 2023 la direction départementale des territoires (DDT) voisinera avec la direction interdépartementale des Routes Est (Dir Est) ou encore la DREAL la direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

D'autres administrations moins connues y prendront place comme le pôle National des transferts Transfrontaliers de déchets (PNTTD) la mission d'Appui du réseau routier national (MARRN). Ce regroupement va permettre une plus grand cohérence des services. Signe des temps la direction régionale de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME) et la direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) s'installeront dans ce bâtiment aux toutes dernières normes environnementales.

Les différents loyers de ces services représentent un coût très importants pour l'état. Le regroupement dans un bâtiment unique sorti de terre sera rentable en 15 ans.

Un bâtiment en avance sur les dernières normes écologiques

Pour obtenir les financements issus de France Relance, le projet a du appliquer des normes environnementales très strictes. L'idée c'est d'être toujours en avance, voire anticiper les normes environnementales à venir. Selon le préfet "_Quand l'Etat attribue des subventions à des collectivités locales, ça vaut aussi pour lui même. Avec les dernières normes de construction, les dernières techniques de construction les plus récentes nous permettent d'_économiser jusqu'à 87 % de l'énergie que nous dépensons actuellement dans des bâtiments qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui sont sans être des passoires thermiques qui ne sont pas bien isolés. ça va nous permettre d'économiser plus de 2 millions et demi d'euros chaque année en loyers et en dépenses énergétiques".

Le projet était en avance sur les normes en vigueur au moment de la conception du bâtiment. Descriptions des innovations par Lionel Clary "_Le bâtiment est tellement bien isolé que nous avons plus besoin de froid que de chaud. Nous avons des isolations de seize centimètres à l'extérieur, nous avons des VMC double flux (_Ventilation Mécanique Contrôlée) pour que l'air froid rentrant soit réchauffé par l'air chaud qui sort et vice versa. Le départ, on a mis la barre haute. Au niveau CO2 par exemple, on a un bilan qui est en dessous de 1000. Les meilleures normes aujourd'hui sont à 1200, donc on est quasiment 20 % plus important."

Le Polygone ouvrira dans un an et demi. Son ambition écologique préfigure les nouvelles exigences de construction à venir.