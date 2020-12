Savoie : 2300 clients d'Orange privés de téléphone et d'internet près de Chambéry

Une rupture de câble est sûrement à l'origine d'une vaste panne de réseau autour des communes d'Entrelacs, Albens et La Biolle. 2300 usagers sont privés d'internet et de téléphone depuis le début d'après-midi, ce mercredi. La situation reviendra à la normale le plus tôt possible, mais pas avant demain dans la journée, selon le service communication de l'opérateur de téléphonie mobile Orange.