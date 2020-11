2.4 tonnes de cannabis retrouvées dans un camion en Nord-Isère

Les faits remontent à la fin de la semaine passée au nord du département de l'Isère et il s'avère que la quantité de drogue saisie est très importante. Cinq Nord-Isérois ont été interpellés.

L'équipe avait été interpellée ce vendredi 6 novembre à Vaulx-Milieu, entre Villefontaine et Bourgoin-Jallieu (Isère). Si dans un premier temps, il avait été évoqué la saisie d'une demi-tonne de cannabis, ce mardi, la police judiciaire évoque finalement 2.4 tonnes de cannabis. Autre saisie record : ces 1.8 millions d'euros en liquide retrouvés dans le camion.

Ce camion venait d'Espagne, via l'autoroute et avait été pris en filature. C'est lors du déchargement que les interpellations ont eu lieu. Outre deux chauffeurs de nationalité espagnole, cinq autres hommes ont été arrêtés. Il s'agit de Français, âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années et implantés en Nord-Isère.

Ils étaient déjà connus des services de police "mais pas pour des dossiers d'une telle ampleur" selon une source proche du dossier surprise qu'aucun des malfaiteurs n'ait été armé malgré l'importance du chargement.

A l'issue des 96 heures de garde à vue, ces individus ont été présentés ce mardi soir à la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon, chargée des dossiers relevant de la grande criminalité.