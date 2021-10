Plus de deux mille chats errants stérilisés par une association azuréenne

Un couple de chats non-stérilisés peut engendrer jusqu’à vingt mille descendants en quatre ans selon la Fondation 30 millions d'amis. Lors de l'examen de la proposition de loi contre la maltraitance animale par les sénateurs en septembre dernier, la chambre haute a retoqué le texte concernant l'obligation pour les communes de stériliser les chats errants.

Pour la Présidente de l'Association Au Service des Animaux 06, Cécilia Fruleux c'est regrettable " je pense que l'on oublie la vie animale dans cette réponse là, tout simplement car on sait que ça va être coûteux pour que les chats errants soient stérilisés. Aujourd'hui on oublie aussi la sensibilisation de nos propres habitants, il faut leur faire comprendre qu'on ne peut pas les laisser proliférer dans nos communes. Les citoyens et les collectivités ne se posent qu'une question : combien cela va coûter ? Il est l'heure maintenant de rendre tout ça obligatoire".

L'heure de la sieste pour les chats du refuge de Grasse - Lucile Auconie

Niche ou canapé, les chats ont l'embarras du choix dans ce refuge grassois - Lucile Auconie

Alors l'association Au Service des Animaux 06, capture les chats à la demande des communes, elle les soigne, les stérilise et les relâche. Lorsqu'ils arrivent au refuge de Grasse, ils sont pour beaucoup déjà blessés. La Présidente de l'ASA 06, Cécilia Fruleux poursuit "lorsque que ces chats se retrouvent dans la rue, ils deviennent des animaux sauvages, parfois les combats entre mâles non stérilisés sont violents et nous retrouvons les chats dans des états pitoyables".

Depuis 2015, l'association Au Service des Animaux 06, a capturé puis stérilisé presque deux mille cinq cents chats. Certains sont évidemment proposés à l'adoption.