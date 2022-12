2.500 départs de feux dans les Bouches-du-Rhône en 2022

Une nouvelle fois les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont connu une année dense à tous les niveaux. En 2022, les 7.000 agents du SDIS 13 ont effectué plus de 138.000 interventions et réceptionné près de 470.000 appels d'urgence sur les numéros 18 et 112.

Six incendies de plus de 10 hectares

Sur le plan des incendies, si l'année a été surtout destructrice sur l'ensemble du territoire français à cause d'une importante sécheresse, dans les Bouches-du-Rhône les pompiers sont parvenus à maintenir la vigilance et limiter les dégâts : 2.500 départs de feux de végétation recensés dont 472 feux de forêt, 6 ont dépassé les 10 hectares.

Le 7 juillet restera une journée éprouvante avec 51 départs de feu dans le 13, le plus important a eu lieu à Arles où 19 hectares ont brûlé.

C'est évidemment l'incendie de la Montagnette qui aura marqué l'année 2022 des pompiers avec 1.830 hectares brûlés et aussi malheureusement la mort de l'adjudant-chef Martial Morin, venu en renfort de la Drôme, victime d'un malaise en intervention.

Guerre en Ukraine

Les pompiers des Bouches-du-Rhône qui ont également été mobilisés pour la guerre en Ukraine : 12 sapeurs-pompiers bucco-rhodaniens ont acheminé pendant plusieurs semaines du matériel, de la nourriture et des vêtements à la population à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

Enfin le début de l'année 2023 sera marqué un changement de direction au sein du SDIS 13. Au 1er février, le colonel Jean-Luc Beccari succédera à Grégory Allione qui va prendre de son côté la tête de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.