2.700 euros de stupéfiants et une interpellations quartier Planoise à Besançon

Un jeune dealer d'une vingtaine d'années a été interpellé au point de deal de la rue de la Cologne dans le quartier Planoise à Besançon. Après plusieurs heures de planque et de surveillance, des policiers bisontins ont procédé à leur coup de filet ce mardi en début d'après-midi. 1.600 euros en liquide ont été retrouvés sur le vendeur et 2.700 euros de drogues (cocaïne, héroïne, cannabis). Trois acheteurs qui attendaient devant le bâtiment (point de deal) ont également été arrêtés et auditionnés.

Le dealer est resté en garde jusqu'à ce mercredi où il a été présenté devant un juge. Les trois consommateurs seront convoqués au mois de novembre par la justice.