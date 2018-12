2 à 10 ans de prison contre les gangs responsables de la fusillade du Prado

Marseille, France

Les auteurs de ce double assassinat qui avait semé l'effroi dans la nuit du 9 au 10 novembre 2015 dans le tunnel du Prado-Carénage qui serpente sous la ville et le Vieux-Port, n'ont jamais été identifiés. Le tribunal correctionnel a condamné les sept prévenus pour "associations de malfaiteurs", pour avoir aidé au repérage et à la surveillance des cibles, ou pour s'être trouvés impliqués dans la course-poursuite sanglante. Le parquet avait requis des peines de 10 à 15 ans de prison, assorties "pour tous d'une période de sûreté des deux-tiers au vu de leur particulière dangerosité".

Ce règlement de comptes est l'un des plus "retentissants et spectaculaires" occasionnés par la "guerre" entre deux bandes des quartiers Nord, dites des "Blacks" et des "Gitans", avait souligné la procureure Sandrine Royant dans ses réquisitions jeudi. La rivalité entre ces deux clans pour le contrôle du trafic de cannabis s'est muée en vendetta et a causé la mort de 29 personnes depuis 2008, selon le parquet.