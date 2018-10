Des voleurs ont emporté 34 palettes de semence de Colza et de pesticides, ce week-end, lors du cambriolage de l'entreprise Soufflet Agriculture à Sainte-Maure-de-Touraine. Le préjudice serait compris entre 2 et 300.000 euros.

Sainte-Maure-de-Touraine, France

Un vol presque incroyable à Sainte-Maure-de-Touraine : vingt-cinq tonnes de pesticides et de semences ont disparu ce week-end de l'entreprise Soufflet Agriculture, ou travaille une dizaine de personnes. Le préjudice dépasserait les 200.000 euros, et pourrait même atteindre 300.000 euros selon Frédéric Biguier, le responsable commercial Touraine-Poitou du groupe.

Ce sont forcément des connaisseurs car ils ont pris ce qu'il y avait de plus cher : 34 palettes de semence de Colza et de produits phytosanitaires stockés dans un hangar fermé. Personne n'a rien vu. Pour l'instant, on ne sait même pas quand, dans le week-end, a eu lieu ce vol très bien préparé.

Ils déplacent les véhicules de l'entreprise pour accéder aux palettes de produits phytosanitaires

Les voleurs ont amené un ou plusieurs camions pour y charger des palettes de Colza. Les palettes de produits phytosanitaires, elles, étaient derrière les véhicules utilitaires de l'entreprise. Pas de problème : les voleurs sont allés chercher les clés dans un bureau voisin. Ils ont bougé les véhicules, puis ils ont chargé les pesticides : parfois sur palette, parfois non. Avant de partir, ils ont remis à leur place les véhicules, les palettes vides et le manitou qui a servi à les bouger.

"C'est incroyable qu'ils aient pris le temps de tout remettre en place comme ça. Il fallait vraiment qu'ils soient zen" Frédéric Biguier

L'entreprise est équipée de vidéo-surveillance, mais les bandes n'ont pas encore pu être visionnées. De nombreuses traces de pas ont été retrouvés dans le hangar, dont des traces correspondant à des petites pointures, peut-être même à des enfants. Les gendarmes de la brigade de Sainte-Maure-de-Touraine appuyés par la brigade de recherche vont maintenant entendre certains membres du personnel, car les voleurs pourraient avoir bénéficié de complicité interne.

Au total, 25 tonnes de produits ont disparu. Une première estimation du préjudice se monte à 2 à 300.000 euros.