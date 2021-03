2 agressions en 2 jours à la prison de Maubeuge

Le directeur de la prison qui assistait à un changement de cellule d'un détenu du quartier d'isolement, s'est pris un coup de poing sur le front ce vendredi selon FO. Le récidiviste responsable de 4 autres agressions était en attente de transfert retardé à cause de la crise sanitaire.

Et hier ce sont deux surveillants qui ont été pris à partie par un autre récidiviste. Il a tapé au visage l'un des agents avec une poêle avant de le mordre à l'oreille et de lui mettre les doigts dans l'oeil, et il a tordu les bras de son collègue qui voulait les séparer.

Les deux hommes ont été transportés à l'hôpital de Maubeuge.

L'intersyndicale réclame "une peine disciplinaire et pénale à la hauteur de cette lâche agression", et un transfert vers une unité pour détenus violents. Fo souhaite également ce transfert pour le détenu qui a agressé aujourd'hui le directeur.