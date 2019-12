2 ans après la mort de Sélom et Matisse à Lille, une centaine de personnes réclament la vérité

Lille

Que s'est-il passé cette nuit du 15 décembre 2017 ? C'est ce que veulent savoir les mères de Sélom et Matisse, deux jeunes hommes de 18 et 20 ans fauchés par un train au niveau du quartier Caulier, à Lille.

Ce samedi, Peggy et Valérie, les mère des deux jeunes hommes ont organisé une marche blanche partie de la Place de la République. En tête de cortège, elles ont demandé des investigations plus poussées et notamment une reconstitution des faits, demande à laquelle la justice n'a toujours pas apporté de réponse, ce que regrette Valérie, la mère de Matisse : "On devait avoir la date de la reconstitution le 2 octobre et on n'a pas eu de nouvelles. On veut pouvoir voir les personnes présentes ce soir-là et comprendre".

Nos enfants, il valaient des milliards et une reconstitution jugée trop coûteuse, on ne peut pas l'accepter !

Manifestation à Lille, deux ans après la mort de Sélom et Matisse © Radio France - Perrine Roguet

Le quartier Caulier est connu pour abriter des trafics de stupéfiants. Une patrouille de la BAC était présente ce soir là. Les jeunes ont-ils eu peur des gyrophares ? Ou y'a-t-il eu une course poursuite ? Peggy, la mère de Sélom se sent abandonnée par la Justice :

Pourquoi on ne fait pas l'enquête ? Parce qu'on est des "rien" ?

Ces deux mères se joignent à plusieurs associations qui demandent la vérité sur d'autres affaires. Notamment celle d'un jeune membre de la communauté des gens du voyage, tué par un gendarme du GIGN à Fouquières-les-Lens.