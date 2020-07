Deux ans après sa disparition, les proches de Tiphaine Véron l'invite à "tenir le coup" dans des vidéos

Ils sont une cinquantaine, et auraient pu être beaucoup plus nombreux, à glisser un petit mot. Proches, amis, secouristes, personnalités... Ils tenaient à parler à Tiphaine en ce jour si spécial. Son frère Damien Véron, très touché par cette mobilisation : "_Comme il y a eu beaucoup de témoignages, on a opté pour cinq ou six petites vidéos de 2-3 minutes. On a fait en sorte de cibler parce les gens sont adorables... Il y a 6.000 personnes qui nous suivent sur Facebook._"

Dans un premier temps, la famille avait pensé pouvoir reprogrammer le concert prévu en avril à Tokyo pour ce 29 juillet, une marche a aussi été envisagée à Poitiers, mais à chaque fois, la situation sanitaire a rendu les choses impossibles. D'où l'idée d'une vidéo.

Le combat pour retrouver Tiphaine, lui, se poursuit plus que jamais. avec un nouvel avocat, et l'intention ferme de trouver des indices qui déclencheraient une véritable enquête sur place.