Deux ans après, toujours pas de décision pour le chien Wang, maltraité à Rouen

DECEPTION. Ce mardi 1er septembre est un triste jour de rentrée pour Philippe Toutenelle, président de l'association de protection animale GIAPA. Depuis que Wang a été délivré des mauvais traitements de son maître il y a deux ans, Philippe subvient aux besoins du chien. Il espérait enfin pouvoir confier l'animal à sa famille d'accueil mais, avant ça, il faut que l'affaire soit jugée et elle a à nouveau été reportée.

Troisième rendez-vous manqué devant le tribunal. La première fois, en décembre, le juge ne pouvait pas statuer. La deuxième fois, en avril, le juge ne pouvait pas statuer. Cette fois, c'est l'avocat de la défense qui a demandé un report.

Et depuis deux ans donc, Wang attend des maîtres dans une pension. Il est bien traité mais mériterait plus d'affection estime l'association qui subvient seule aux besoins du chien : "250 euros par mois depuis deux ans", estime Philippe Toutenelle qui ne compte que les frais de garde et il y a en plus le temps, les déplacements, les journées de travail annulées pour aller au tribunal. Il reconnaît un certain découragement mais refuse d'abandonner.

La prochaine audience est prévue le 6 octobre. Cette fois, ce devrait être la bonne.

Une cagnotte est en ligne pour aider Wang : https://leetchi\.com/c/pour\-la\-survie\-de\-lassociation\-giapa