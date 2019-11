2 ans après une opération coup de poing à l'abattoir de Fleury, les militants condamnés à une peine amende

Orléans, France

Une peine de 90 jours amende à 10 euros a été prononcée ce jeudi contre les 2 co-présidents de l'association 269 Life Libération Animale. Il y a un peu plus de 2 ans, en septembre 2017, ils avaient participé à une opération coup de poing à l'abattoir Tradival de Fleury les Aubrais. Un sit-in en pleine nuit suivi de l'exfiltration d'un cochon.

L'atteinte à l'image reconnue pour Tradival

Le tribunal correctionnel d'Orléans les a reconnu coupable de vol, violation de domicile avec dégradation et entrave à la liberté du travail. L'association, 269 Life, est elle aussi condamnée à une amende de 900 euros au titre de personne morale. Enfin, ensemble, ils devront payer à Tradival 6. 283 euros pour le vol du cochon et les dégradations et 1.000 euros pour préjudice à l'image de l'entreprise. Pour mémoire, l'entreprise réclamait 100.000 euros au titre de l'atteinte à l'image alors que ce jour là, elle n'avait perdu qu'une seule heure de travail.