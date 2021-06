Deux ans de prison dont 6 mois ferme contre le couple de Pont-Saint-Esprit jugé pour violence et séquestration

Ce mardi, le tribunal correctionnel de Nîmes a reconnu le couple de Pont-Saint-Esprit coupable de violences sur personne vulnérable, délaissement et abus frauduleux. Ils ont été relaxés pour réduction en servitude et séquestration.

À la barre, la victime a repris quelques couleurs. Un léger ventre se dessine sous son tee-shirt rouge. Mais son regard reste vide, hagard. Sous anxiolytiques et handicapé après un accident, l'homme de 55 ans peine à articuler : "Je sciais du bois toute la journée pour m'occuper, pour mon plaisir... mais si je le faisais mal, ils me frappaient" raconte-il. Début mai, il s'est présenté devant les gendarmes de Pont-Saint-Esprit décharné et couvert d'hématomes. Il se dit alors "traité comme un esclave" par sa sœur et son beau-frère depuis des mois. Le président liste les sévices devant l'assemblée : brûlures, plaies, lésions.

"C'est lui qui se blessait, il se frappait avec des bouts de bois !" argumente le beau-frère dans le box. "Et pourquoi vous fermiez sa chambre à clef chaque nuit ?" rétorque le président. "C'était pour le protéger, on a déjà retrouvé des rasoirs sous son lit !" se justifie le couple. Victime d'un accident en 2014, l'homme vit depuis chez sa sœur et son beau-frère. Il est présenté par l'expert psychiatrique comme un homme vulnérable et dépendant. Des symptômes font aussi état de traumatismes.

"Vous pouviez frapper à la porte si vous aviez besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit ?"... "Non, je me faisais dessus."

Le procureur poursuit, tourné vers la victime : "Vous pouviez frapper à la porte si vous aviez besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit ?" "Non, je me faisais dessus." La défense l'assure : le couple a fait son maximum. C'est difficile de s'occuper d'un proche handicapé. Mais le procureur tranche : "Même en prison, les détenus ne font pas leur besoin sur eux, ils l'ont considéré comme un animal".

Les délits de violences sur personne vulnérable et de délaissement sont reconnus par le parquet. La séquestration et la réduction en servitude ne sont en revanche pas retenues.

L'utilisation de l'allocation handicapée perçue par la victime est aussi au cœur du procès. Sa carte bleue lui a été retirée par sa sœur, il y a des mois. "On avait peur qu'il soit volé par des gens mal intentionnés ou qu'il donne de l'argent à n'importe qui", assure la prévenue, voutée dans le box, le regard sans émotion, sous des cheveux grisonnants. Les 1.200 euros d'allocation handicapée disparaissent en tout cas chaque mois : dans les factures EDF, les cigarettes, l'abonnement Canal +, ou même dans les travaux de la piscine du couple. "Mon client ne bénéficiait de rien, on l'utilisait pour se payer des plaisirs !" s'indigne l'avocate de la victime.

Reconnus coupables de violences sur personne vulnérable, délaissement et abus frauduleux

La famille assure pourtant vivre simplement. Sept enfants, le père chauffeur routier, la mère sans emploi. "Combien vous coûte l'entretien de votre frère chaque mois ?", interroge le président. Silence. "Pas 1.200 euros ?" "Je ne sais pas", répond seulement la prévenue, hésitante. La victime ne jette pas à un regard vers sa famille. Il vit désormais dans un foyer et n'a aucune idée de combien il lui reste sur son compte.

Le couple écope de deux ans de prison dont six mois ferme, qui pourront être réalisés sous bracelet électronique si le juge d'application des peines le décide. Le parquet les a reconnus coupable de violences sur personne vulnérable, délaissement et abus frauduleux. Ils ont été relaxés pour réduction en servitude et séquestration. Les prévenus devront chacun verser 2.000 euros d'indemnités à la victime. Ils ont par ailleurs interdiction de la voir. Sans mandat de dépôt, le couple est sorti libre.