Deux ans de prison ferme pour avoir tué accidentellement son meilleur ami sur l'A9

Un homme de 24 ans a été condamné mercredi à deux ans de prison ferme après un accident mortel en novembre dernier sur l'A9 à hauteur d'Agde, il conduisait sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. C'est son meilleur ami qui était mort.

Le 18 novembre dernier, vers 4 heures du matin, sur l'A9, dans le sens Béziers/Montpellier à hauteur d'Agde, une voiture percutait l'arrière d'un camion avant de se retrouver sur le toit. Les trois occupants revenaient de la Jonquera.

Le conducteur et le passager arrière étaient sortis indemnes mais le passager avant, âgé de 23 ans, était mort.

Ce mercredi, le conducteur et meilleur ami de la victime, 24 ans, a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers à quatre ans de prison dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et obligation de soins, ainsi que l'annulation de son permis avec interdiction de le repasser avant 2 ans.

Il conduisait sous emprise de l'alcool (0,98 gr/litre de sang) et était positif au cannabis.