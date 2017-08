2 ans de prison ferme pour la jeune femme jugée pour apologie du terrorisme à Montpellier

La jeune femme de 26 ans comparaissait ce mercredi après midi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Elle avait été arrêtée en janvier dernier pour avoir recopié une phrase d'allégeance à Daech sur sa page Facebook.

Habillée d'un leggin, d'un tee shirt noir et d'un gilet gris, Laetitia (c'est un prénom d'emprunt) ressemble à toutes les jeunes femmes de son âge. Très grande, les cheveux relevés en chignon, elle s'exprime avec aisance devant le tribunal et répond sans difficulté au président qui lui pose des questions.

"Oui, elle s'est bien convertie à l'islam, à la mosquée de Lunel il y a un peu plus d'un an. J'étais avec mon conjoint plus âgé que moi, j'osais pas l'abandonner. Avec ces gens là, j'ai trouvé autre chose . A la mosquée de Lunel, j'ai rencontré des gens gentils avec moi. La religion, c’était un refuge, je me suis laissée endoctrinée."

Jusqu'à ce mois de janvier 2017 où elle recopie sur sa page Facebook une phrase d'allégeance à Daech et appelle au Djihad. Sur son téléphone, les enquêteurs découvrent alors des dizaines de photos de femmes et d'enfants en niqab ou en burka les armes à la main, des fichiers audios de chant à la gloire de l'Etat islamique et des vidéos de décapitations de prisonniers.

"J'ai cru ce qu'on me racontait sur ce qui se passait en Syrie ", dit -elle.

Elle- même envisage de s'y rendre après s'être mariée en Tunisie avec un homme qu'elle a rencontré via Facebook. Elle n'en aura pas le temps. Incarcérée depuis janvier 2017, elle affirme qu'elle ne pratique plus du tout la religion et qu'elle n'est plus en contact avec cet homme. Elle assure aussi qu'elle a radicalement changé et qu'elle aspire enfin à une vie stable.

Ma cliente était une proie facile

Pour Me Luc Abratkiewicz, son avocat, " Laetitia" n'est qu'une victime.

"C'était la proie idéale. Ma cliente a été victime de gens qui ont vu son mal être, qui était facile à recruter. Dans le processus de radicalisation, on voit des facteurs psychologiques puisqu'effectivement c'est une jeune fille en rupture avec sa famille; des facteurs sociaux, elle est ancienne toxicomane, elle vit dans la rue, elle recherche un idéal puisqu'elle se sent exclue. Pour autant ça n'excuse pas l'infraction qui lui est reprochée. Mais il faut faire attention à ce qu'on juge.On juge l'apologie du terrorisme, on n'est pas là pour juger quelqu'un qui serait terroriste et pourrait potentiellement commettre un attentat".

Me Luc Abratkiewicz, l'avocat de la jeune femme Copier

Dans son intervention, l'avocat a estimé que la prison n'était pas la solution pour sa cliente mais a plaidé pour un suivi socio judiciaire afin qu'elle puisse retrouver une vie normale.

La détention, c'est un lieu de radicalisation. Cette jeune femme a dit :' laissez moi vous prouver que j'ai changé". Des preuves, c'est ce suivi socio judiciaire, ça garantit la sécurité mais aussi sa réinsertion.

"On a fait fausse route sur le chemin de la "déradicalisation" Copier

Le tribunal ne l'a pas entendu. La jeune femme est condamnée à 3 ans de prison dont 1 avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de se soigner, de travailler et d'obtenir l'autorisation du juge d'application des peines avant tout déplacement à l'étranger.