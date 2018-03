Une énorme affaire d'escroquerie, ce lundi devant le tribunal correctionnel de Belfort. Un belfortain de 24 ans comparaissait pour avoir escroqué il y a 4 ans, près de 200 personnes. Il se faisait passer pour un gestionnaire de fortune et de patrimoine.

Belfort, France

Les faits remontent à 4 ans. Un jeune homme, 20 ans à l'époque, proposait sur internet et les réseaux sociaux de collaborer à une plate-forme participative à but humanitaire, un système de crowfunding. Il promettait à ses victimes de récupérer leur mise initiale à 100 %, une escroquerie pyramidale à la Maddof, basée sur le parrainage. Cela lui a permis, en 4 mois seulement, de récupérer plus d'un million huit cents milles euros. De l'argent qu'il pariait ensuite sur des sites de trading partout dans le monde, en perdant parfois lui-même de l'argent. C'est en voulant transférer ses fonds en Suisse, que le jeune homme a été repéré. Un signalement a été envoyé au parquet de Belfort.

Un mythomane selon les experts

Le belfortain comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel. Durant l'audience, il a continué de plaider sa bonne foi, se présentant comme un anti-système, répétant que son organisation pouvait fonctionner. Les experts, de leur côté, l'ont qualifié de mythomane psychopathe.

Prés de 200 personnes ont été escroquées, des victimes de tous les milieux sociaux. Certaines avaient misé quelques milliers d'euros, d'autres jusqu'à 200.000 euros. Le prévenu a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans ferme et l'obligation de rembourser ses victimes.