2 ans de prison ferme pour un homme de 32 ans jugé coupable de violences sur son ex-compagne à Châteauroux

Une affaire de violences conjugales jugée ce lundi (24/01) dans l'Indre. Le prévenu, un SDF de 32 ans a été condamné en comparution immédiate à 3 ans de prison dont 2 ans ferme. Il écope également d'une interdiction de séjour dans l'Indre et devra porter, à l'issue de sa peine, un bracelet anti-rapprochement pour l'éloigner de son ex-compagne qui a subi son assaut. Vendredi dernier, l'homme avait giflé et donné des coups de pied à son ex, dans une rue de Châteauroux. Il avait aussi mis le feu à la voiture d'un témoin qui avait tenté de s'interposer. Le prévenu comptait 14 mentions à son casier judiciaire dont plusieurs faits de violences et de violences conjugales.