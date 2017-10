Trois lycéennes tuées dans un accident de la route : le conducteur encourt deux ans de prison ferme

Deux ans de prison ferme avec aménagement de peine ont été requis ce mardi à l'encontre du conducteur de 23 ans qui comparaissait pour homicide involontaire ce mardi à Beauvais. Le 14 octobre 2015, trois lycéennes sont tuées dans un accident près de Tartigny, seul le conducteur en réchappe.

"Ce procès doit avoir des vertus pédagogiques pour tous les jeunes " demande Sabine Tri Di Fourré, l'une des avocates des victimes lors de l'audience ce mardi matin au palais de justice de Beauvais (Oise). "Quelques minutes d'inattention sur la route et ce sont des vies qui basculent et c'est insoutenable", poursuit l'avocate parisienne du célèbre cabinet de Jehanne Collard, avocate qui défend les victimes des accidents de la route.

Les familles sont dévastées par le chagrin et n'arrivent pas à faire leur deuil

Les parents et les sœurs des trois victimes assistent à l'audience mais cela est difficile. Les visages sont dévastés par le chagrin et la colère également. "Perdre un enfant est la chose la plus horrible, il faut essayer de se reconstruire " déclare la présidente du tribunal correctionnel qui tente de trouver des mots pour apaiser la peine des familles des trois lycéennes disparues. Elles n'arrivent pas à faire le deuil car après l'accident il n'y avait pas de corps. Les trois jeunes filles ont péri carbonisé dans l'incendie du véhicule. Seul le conducteur en a réchappé.

Que s'est-il passé ce 14 octobre 2015 à 13h30 ?

Le jeune étudiant à Creil (Oise) embarque à la sortie des cours une de ses amies au lycée Jean Moulin de Montdidier (Somme). elle lui demande de prendre deux autres copines qui prennent place à l'arrière du véhicule. Vingt minutes plus tard, c'est l'accident sur une ligne droite entre Tartigny et Breteuil sur la RD930. Le jeune conducteur aurait fait plusieurs sorties de route vers la gauche. Il reconnaît avoir été distrait par des sms passés depuis son portable mais tapés par sa voisine explique t-il à l'audience. On se chamaillait aussi pour une chanson. Il affirme également avoir été déconcentré par un coup de volant donné par la passagère avant. Une chose est sûre, pour les experts, il roulait au-delà de la vitesse autorisée pour un jeune conducteur. La voiture ne pourra éviter un tracteur qui arrivait en face et heurte le réservoir.

La 206 s'embrase et les trois lycéennes ne pourront pas s'en sortir

La Peugeot prend feu et seul le chauffeur pourra sortir. Il appelle au secours et tente de sortir les jeunes filles prisonnières des flammes dans le véhicule mais en vain. Le jeune homme âgé de 23 ans aujourd'hui n'avait ni bu, ni consommé de stupéfiant. Il est toujours abasourdi parce qui s'est passé. Quelques secondes d'inattention ont suffit à casser quatre familles et briser le destin de trois adolescentes et d'un étudiant.

Le 21 novembre, on connaîtra la peine du jeune conducteur

La procureure a requis quatre ans de prison dont deux avec sursis avec aménagement de peine. Le délibéré sera rendu le 21 novembre prochain.