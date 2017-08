Deux ans de prison pour des attouchements sur des enfants lors d'un mariage à Marcilly-en-Villette

Deux ans de prison ferme infligés par le tribunal correctionnel d’Orléans à l’encontre d’un homme de 51 ans. Il était poursuivi pour agression sexuelle et tentative d’agression sexuelle sur mineur. Les faits se sont déroulés le 20 août dernier à Marcilly-en-Villette lors d’un mariage.

Le tribunal correctionnel d’Orléans a condamné ce jeudi après-midi un homme de 51 ans à deux ans de prison ferme. Il était poursuivi pour agression sexuelle et tentative d’agression sexuelle sur mineur. Les faits se sont déroulés le 20 août dernier à Marcilly-en-Villette lors d’un mariage.

"Un mariage comme terrain de chasse pour un prédateur," voilà comment le procureur a présenté cette affaire au tout début de ses réquisitions. Pour le Ministère Public, le prévenu a choisi le lieu et le moment pour abuser d’une fillette et d’un garçon de 9 et 10 ans, qu'il avait sciemment choisi.

180 personnes sont invitées au mariage

Dimanche 20 août dernier, cet habitant de Brie Comte Robert en Seine et Marne est l’invité d’un mariage au sein de la communauté ivoirienne, 180 convives sont là. Au moment du gâteau, la petite Lou vient se plaindre à sa mère : "un homme avec un chapeau et qui fume la pipe lui a ôté sa culotte et lui a caressé le sexe dans un coin sombre aux abords de la salle des fêtes." Quelques minutes plus tard, c’est le petit Killian qui décrit la même personne "au chapeau et à la pipe qui dans les toilettes s’est montré insistant."

Les témoignages des enfants n'ont jamais fluctué

"Il n’y a aucun doute sur la parole des enfants" selon la partie civile, car leurs déclarations sont restées inchangées durant toutes les auditions et ils ont toujours décrit l’individu de la même façon au « profil inquiétant. » Il est vrai que son casier judiciaire ne plaide pas pour lui. Il a déjà écopé de 10 ans de réclusion pour viol devant les assises du Loiret en 2005. Son téléphone était également truffé de vidéos, d’images et de sms à caractère pornographique. La plaidoirie de son avocat dénonçant le caractère outrancier des accusations n’a pas convaincu le Tribunal.