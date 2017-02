Deux ans de prison pour l'ex-policier géorgien coupable de centaines de vols de pneus en Bretagne

Au tribunal correctionnel de Rennes, un ancien policier géorgien installé à Langueux a été condamné mercredi à deux ans de prison pour des vols de pneus et autre matériels automobile dans cinq départements, dont l'Ille et Vilaine et le Finistère, le Maine et Loire, ou la Sarthe.

Accoudé au box des prévenus; une main sur la hanche, le chapardeur est à l'aise au tribunal où il a déjà été condamné de nombreuses fois pour vol, dès son arrivée en France en 2003. Des 135 vols de pneus et d'accessoires automobiles que liste la juge, cet ancien policier géorgien dit ne se souvenir de rien mais reconnait tout !

Les gendarmes eux n'ont pas de doute, sa voiture a été suivie sur 43 vols. A peine ironique, l'avocat des parties civiles souligne son professionnalisme :

Vers trois heures du matin, le voleur crevait les pneus d'une voiture, et repassait une semaine après pour prendre les neufs ! Un petit manège répété tous les soirs, avec jusqu'à cinq véhicules par session, lui permettant de réutiliser les roues de secours volées pour servir de cales sur d'autres véhicules.

Bien sûr au passage, l'ex policier fracture une vitre en prenant ce qu'il peut : canne à pêche., GPS, autoradio..etc

"J'ai honte et je m'excuse." le voleur

L'interprète du prévenu traduira la seule vraie réponse qu'il opposera lors de l'audience, "j'ai honte, et je m'excuse."