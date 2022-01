Drôme : 2 ans et demi de prison ferme pour le surveillant de prison livreur de drogue

"Avez-vous bien compris le sens de votre profession ?", c'est l'une des premières questions de la Présidente du Tribunal Correctionnel de Valence destinée au prévenu. Cet ancien militaire reconverti en gardien de prison depuis 4 ans, se tient droit et répond avoir vécu un moment de faiblesse, et avoir eu des difficultés à gérer la proximité avec les détenus. Cet ancien surveillant de la prison de Valence a été condamné à 3 ans de prison dont 6 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Valence pour avoir fourni depuis décembre 2020, 5,6 kilogrammes de résines de cannabis, 160 grammes d'herbes, de la cocaïne et des téléphones portables et des cartes-sim.

Ce montilien de 37 ans est décrit comme immature par le rapport psychologique et fait part de son attirance pour les paris sportifs et ajoute s'être senti très vite coincé dans ce trafic. Le surveillant était contacté pour faire des livraisons sur un réseau social crypté et en échange des livraisons il recevait des sommes sur des cartes prépayées, 2.690 €uros sur 11 mois (selon la Présidente du Tribunal, cela représenterait en fait 1.400 euros par mois).

Mais il y a des contreparties bien étonnantes, l'ex-gardien avoue notamment avoir cédé pour recevoir des coupes de cheveux gratuites chez un coiffeur proche d'un détenu. "Tout ça pour des coupes de cheveux !" s'exclame le Procureur de la République de Valence qui lui rappelle quelques règles du Code de Déontologie de l'Administration Pénitentiaire : notamment celle de l'intégrité. L'homme préparait les sachets remplis de drogue chez lui puis se chargeait de les déposer dans des cellules vides, des auxiliaires de maintenance procédaient ensuite aux livraisons.

Combien êtes-vous parmi vos collègues à faire la même chose ?

Il y a eu d'abord un signalement en mars 2021 de la part d'un anonyme qui a déclenché une enquête. En novembre 2021, quelques jours après avoir fait passer des téléphones portables, un collègue le convint de se dénoncer. Maître Violaine Vert, a d'ailleurs insisté sur le fait que son client s'est dénoncé et craint notamment que ce dossier soit utilisé comme un exemple. Elle ajoute "le parquet est au courant que cela existe partout, mon client a eu peur et subissait des pressions". À ce titre, un assesseur prend la parole "combien êtes-vous parmi vos collègues à faire la même chose ?" le prévenu répond "au moins trois …".

Au moins trois

L'homme a désormais interdiction d'exercer comme agent pénitencier et dans toute profession publique quelle qu'elle soit et devra justifier d’un travail à sa sortie de détention et d’un suivi de soins psychologiques pour son addiction aux jeux.