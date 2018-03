Deux automobilistes ont perdu leurs permis de conduire ce vendredi pour de très grands excès de vitesse sur la RN 145, en Haute-Vienne. Ils roulaient respectivement à 134 et 155 km/h, au lieu de 90.

Haute-Vienne, France

Alors que le premier ministre continue de marteler qu'il faut ralentir et rouler à 80 km/h sur les départementales pour sauver des vies, une mesure très controversée, les gendarmes ont encore relevé une série d'excès de vitesse ce vendredi en Haute-Vienne. Lors de contrôles menés durant trois heures sur les principaux axes du département, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Haute-Vienne a intercepté 28 automobilistes trop pressés.

Vitesse, alcool et stupéfiants

L'excès le plus impressionnant a été relevé sur la RN 145, où un conducteur roulait à 155 km/h au lieu de 90. Son permis de conduire a été retiré sur le champ. Même sanction pour un autre fou du volant contrôlé sur le même axe. Lui roulait à 134 km/h, avec en plus 1,3 gramme d'alcool par litre de sang et sous l'emprise de stupéfiants.

Parmi les infractions relevées au cours de ces contrôles, trois autres personnes conduisaient après avoir consommé des produits stupéfiants. Deux téléphonaient au volant et trois poids-lourds ont été sanctionnés pour des dépassements interdits. Un dépassement dangereux a aussi été relevé.