2 avocats orléanais parties civiles au procès des attentats du 13 novembre 2015

Parmi les 130 avocats qui interviendront au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, 2 sont Orléanais : Me Angéline Paris et Me Ladislas Wedrychowski, qui représentent des victimes. Ils nous livrent leur sentiment à quelques heures de l'ouverture d'un procès hors normes.

Me Ladislas Wedrychowski et Me Angéline Paris, avocats à Orléans

Tous deux sont avocats à Orléans, mais ils vont se côtoyer à la Cour d'assises spéciale de Paris qui juge, à partir de ce mercredi midi, les attentats du 13 novembre 2015 : Me Angéline Paris et Me Ladislas Wedrychowski, qui représentent des parties civiles. Ils s'expriment sur l'ouverture de ce procès historique prévu sur 9 mois, et à l'organisation titanesque.

330 avocats doivent participer au procès des attentats du 13 novembre 2015 © Radio France - François Guéroult

Angéline Paris défend un Orléanais âgé aujourd'hui de 54 ans, rescapé de l'attentat du Bataclan, et qui veut rester anonyme : indemne physiquement, il est très marqué psychologiquement. Ladislas Wedrychowski, lui, représente les parents de Christophe Mutez, tué lors de l'attaque au Bataclan, originaire de Trainou, près d'Orléans, et âgé alors de 40 ans. Entretien croisé avec les deux avocats.

Quel est l'état d'esprit de vos clients à l'ouverture de ce procès ?

Me Angéline Paris : Comme vous êtes comme mon client, c'est-à-dire un rescapé, donc un survivant au sens littéral du terme, votre souci est de pouvoir vivre au quotidien. Donc pour lui, ce procès, il faut qu'il ait lieu bien sûr, il faut que ces individus soient condamnés ; mais ce n'est pas une étape qui va lui permettre de se reconstruire. Malgré le temps qui passe, il n'y a pas une seule journée où il ne pense pas à l'attentat, il a toujours en vision les corps, les hurlements, le bruit des tirs, les odeurs, notamment de la poudre, et ce n'est pas ce procès, malheureusement, qui va lui retirer ces images et ces traumatismes. Il n'y aura pas, pour lui, d'effet catharsis et je ne suis pas sûre, d'ailleurs, qu'il suive les audiences via la webradio mise en place pour l'occasion.

Me Ladislas Wedrychowski : Pour les parents de Christophe Mutez, ce procès est une étape attendue qui va leur permettre de poursuivre le travail de deuil depuis leur disparition de leur fils unique. C'est un moment attendu mais en même temps c'est pour eux quelque chose de très difficile à suivre, car leur âge ne leur permettra pas d'être physiquement présents - donc ils vont suivre cela à distance, à travers le récit que je pourrais leur faire des audiences auxquelles j'assisterai. Mais pour eux, c'est important pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé - bien sûr, ils le savent déjà via l'instruction, mais ils ont besoin d'entendre la parole des accusés. Même si le principal accusé, Salah Abdeslam, se réfugie pour l'instant dans le mutisme, ce ne sera pas forcément le cas des autres accusés : or il s'agit bien d'une bande organisée, chacun avait un rôle, et sans la participation de chacun des terroristes, les attentats n'auraient pas pu avoir lieu.

Beaucoup de victimes ont aussi comme interrogation les éventuels manquements de l’Etat : au niveau du renseignement, au niveau de l’intervention des forces de police et de secours au moment des attentats… Ces questions-là seront-elles vraiment abordées ?

Me Angéline Paris : Honnêtement, ce n'est pas au cœur des préoccupations de mon client. Mais j'ai été frappée, lors des entretiens préalables organisés par les magistrats de la Cour d'assises spéciale avec les parties civiles, par le fait que, pour beaucoup de familles de victimes, ces questions-là sont prioritaires. On peut penser tout de même que le déroulement du procès permettra d'apporter certaines réponses de ce point de vue-là.

Il ne faut pas se tromper de procès" - Me Ladislas Wedrychowski

Me Ladislas Wedrychowski : C'est un point important qui sera évoqué puisque de hautes personnalités comme l'ancien président de la République François Hollande sera entendu comme témoin ; on sait aussi que Abdelhamid Abaaoud (le commandant opérationnel des attentats) était recherché par toutes les polices de l'Europe et qu'il s'est quand même retrouvé sur le sol français, donc on ne pourra pas échapper à un constat d'échec. Mais j'estime qu'il ne faut pas se tromper de procès, on ne doit pas en faire le procès du dysfonctionnement de nos services de renseignement, entre autres. Viendra peut-être, mais plus tard, une autre phase pour d'éventuelles poursuites mais on sait que, jusqu'à présent, les poursuites contre l'Etat, se sont soldées par des échecs...

C’est un procès hors norme : 1 800 parties civiles, 330 avocats, 140 jours d’audience sur 9 mois… Comment faire entendre sa voix lors d’un tel procès en sachant que l'histoire de chaque victime est singulière ?

Me Angéline Paris : C'est vraiment pour moi un sujet majeur, j'ignore si mon client aura la possibilité de s'exprimer à la barre et s'il le souhaitera. C'est bien sûr mon rôle que de porter sa voix, d'expliquer ce qu'il a vécu et ce qu'il vit aujourd'hui. Mais comment tout cela sera-t-il organisé ? Quand pourrons-nous intervenir, et à quels moments ? Il y a bien un calendrier prévisionnel des audiences, mais ces questions restent en partie posées. Avec autant de parties civiles, il est évident que nous, avocats, n'avons pas notre logiciel de références habituelles. Sans compter qu'il s'agit de faits d'une gravité exceptionnelle et dont nous avons tous été témoins, en quelque sorte, puisque nous les avons vécus en direct à la télévision...

Me Ladislas Wedrychowski : 5 semaines d'audition des parties civiles sont prévues, du 28 septembre au 29 octobre, c'est immensément long mais évidemment nécessaire. Quand vous dites que le procès va durer 9 mois, c'est un minimum, car je vois mal comment un président de Cour d'assises pourrait couper la parole aux victimes qui ont besoin de parler ou de poser des questions aux accusés.... Cela va être difficile à organiser mais le président de la Cour d'assises est parfaitement rompu à ce genre d'exercice, même si c'est à une échelle inédite. Je suis convaincu que chacun trouvera sa place.

D’autres s’interrogent enfin sur le coût du procès - 7,5 millions d’euros, rien que pour aménager le vieux palais de justice de Paris : le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?

Me Angéline Paris : C'est l'honneur de la France que d'organiser ce procès. C'est indispensable. Croyez-moi, quand vous lisez le dossier, ces actes d'une violence et d'une horreur indescriptibles, c'est important que l'Etat de droit reprenne le dessus, face à ces actes-là. Alors on peut certes estimer qu'il serait préférable que la justice du quotidien aussi soit doté de moyens suffisants, mais je crois que l'un ne va pas sans l'autre, et qu'on ne peut pas opposer les deux. On ne peut pas se priver de ce procès, et donc des moyens nécessaires pour l'organiser. Ce sera aussi une message fort envoyé aux terroristes : qu'ils n'ont pas réussi à abattre l'Etat de droit.

Ce procès est l'honneur de la France" - Me Angéline Paris

Me Ladislas Wedrychowski : Pour reprendre une expression que nous avons beaucoup entendue dans un autre contexte, je pense que c'est un procès qui doit s'organiser, "quoi qu'il en coûte". C'est un procès historique : les 1 800 parties civiles doivent être entendues, on leur doit ce procès. Les moyens mis en œuvre permettent d'ailleurs aussi un certain confort pour les parties civiles, je pense aux salles d'audiences, aux cellules psychologiques... Effectivement, tout cela, mis bout à bout, représente des sommes très importantes mais c'est évidemment nécessaire. Si la justice française ne pouvait pas donner cela aux victimes, il y aurait aujourd'hui une autre polémique, et elle serait pour le coup légitime.