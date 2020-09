La route D999 est coupée à cause d'un accident, ce mercredi après-midi.

Deux blessés graves dans un accident entre Le Vigan et Ganges

Soyez prudents si vous roulez dans le secteur de Pont d'Hérault, entre Ganges et le Vigan (Gard). La route D999 est coupée à cause d'un accident, un choc frontal vers 15h30 ce mercredi après-midi. Une collision entre deux voitures a fait deux blessés graves. Les secours sont toujours sur place, dont le SMUR et l'hélicoptère du SAMU.

Une déviation est mise en place par Roquedur.