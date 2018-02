Metz, France

La police n'écarte pour l'instant aucune piste mais selon une source proche de l'enquête "un règlement de compte" semble à l'origine des coups de feu. Ce jeudi vers 16h30, une bagarre éclate dans un bar entre 2 frères d'une trentaine d'années et 2 autres personnes. Des insultes et des coups sont échangés et les 2 groupes se séparent tant bien que mal. Quelques minutes plus tard, les 2 frères marchent dans la rue et sont pris pour cible par une voiture. A l'intérieur plusieurs occupants dont au moins 2 sont armés. L'un d'un fusil 22 long rifle, l'autre d'un pistolet à grenaille. Les passagers de la voiture tirent à plusieurs reprises sur les 2 frères qui sont blessés aux jambes. La voiture a pu s'enfuir avant l'arrivée de la Police. Sur place des douilles ont été retrouvées.

Plusieurs tirs ont été recencés boulevard d'Alsace à Metz. - Copie d'écran Street view

Les 2 blessés ont été transportés à l'hôpital Mercy à Metz, leurs jours ne sont pas en danger. Ce jeudi soir ils n'avaient pas pu être interrogés. Le quartier Borny a été bouclé en fin d'après-midi, les images de vidéo surveillance sont en train d'être exploitées. Une caméra de la mairie a peut-être filmé la scène.