Indre-et-Loire, France

Le nombre de cambriolages a baissé de 12% par rapport à l'an dernier, entre le 1er janvier et le 21 juillet. Il y a eu 771 cambriolages, en zone gendarmerie, contre 880 sur la même période en 2017. La zone gendarmerie, c'est 98% du territoire de la Touraine, autrement dit tout le département moins Tours et les cinq autres plus grandes villes de la métropole. La mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que le nombre de cambriolages repart très fort depuis le début du mois de juillet.

Beaucoup plus de cambriolages depuis début juillet en Indre-et-Loire, aussi bien en zone rurale qu'en ville

Il y en a eu une quinzaine, rien que dans la journée de vendredi dernier, dans le Nord de l'Indre-et-Loire, notamment du côté de Chateau-Renault et il y en avait déjà eu plusieurs, les jours d'avant, ailleurs dans le département. Les gendarmes pensent qu'il y a actuellement au moins une ou deux bandes qui sillonnent la Touraine.

Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les habitations visitées ne sont pas celles des vacanciers. Les cambrioleurs visent plutôt les logements de gens partis au travail sans fermer leurs volets, leur porte, ou leurs fenêtres. En quelques minutes, ils font main basse sur les bijoux, l'argent liquide, les téléphones ou ordinateurs portables.

2 cambrioleurs arrêtés en flagrant délit grâce à un voisin vigilant

La gendarmerie lance donc un appel à la vigilance : Si vous voyez un ou des individus suspects, il faut appeler le 17. C'est d'ailleurs ce qu'a fait lundi matin un habitant d'un village près de Château-Renault, en voyant plusieurs personnes roder près d'une maison. Résultat : deux cambrioleurs arrêtés en flagrant délit, même si ils ont tenté de prendre la fuite. Localisés grâce à l'hélicoptère de la gendarmerie, ils ont été interpellés par une patrouille quelques minutes plus tard. Il est bien sûr impossible pour le moment de savoir si ces deux personnes avaient participé à d'autres cambriolages les jours précédents.