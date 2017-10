Un cycliste tué en avril 2015 : un automobiliste jugé ce jeudi 19 octobre

Cet homme avait percuté un groupe d'une vingtaine de cyclistes sur une route à Changé. L’un d'entre eux avait trouvé la mort.

Le 27 avril 2015, un jeune homme d'une vingtaine d'années avait percuté un groupe d'une vingtaine de cyclistes entre les Chênes Secs et Changé. Le conducteur, au casier judiciaire vierge, était ivre au moment des faits et roulait trop vite, 90 km/h au lieu de 70 sur cette portion de route. Un sexagénaire, très gravement blessé avait été transporté au CHU d'Angers, pronostic vital engagé. Il est mort quelques jours plus tard. L'enquête avait montré que la voiture n'avait pas passé le contrôle technique et qu'elle présentait des pneus lisses. Le jeune homme est à la barre du tribunal correctionnel pour homicide involontaire ce jeudi 19 octobre après-midi.