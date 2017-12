Deux enfants tués dans un accident à Canet

Un couple a perdu ses deux enfants dans un accident survenu à Canet dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes avaient 6 et 1 ans

Un terrible accident a coûté la vie à deux enfants vendredi soir à Canet. Les pompiers ont été appelés vers 1h du matin pour une voiture qui venait de s'écraser contre un platane. A bord, une famille de 4 personnes.

Le garçon de 6 ans est mort sur place. Sa petite soeur, un bébé de 14 mois, a été transportée à l'hôpital entre la vie et la mort. Elle n'a pas survécu à ses blessures.

Les parents ont été hospitalisés pour des traumatismes et contusions mais ils ne sont que légèrement blessés. On ne connait pas les causes de l'accident.