2 hectares de végétation en feu cette nuit à Caissargues

Un incendie s'est déclaré cette nuit un peu avant 3 heures à Caissargues. Il s'agit d'un feu de broussailles et de végétations diverses au nord du Golf de Campagne. Six engins de lutte et une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie qui a parcouru 2 hectares. Il n'y a aucune victime ni dégât sur les biens. L'origine du sinistre est inconnue.