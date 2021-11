3 auteurs présumés de braquages effectués dans les secteurs de Briare et Montargis ont été interpellés et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé le tiroir-caisse d'un bar-tabac, d'une maison de la presse et d'une station-service cet automne.

Deux hommes et une femme arrêtés pour une série de braquages dans le Montargois et le Giennois

C'est une série de 3 braquages qui vient d'être élucidée par les gendarmes de Montargis, Gien et Bellegarde : 3 vols avec violence commis au préjudice de la maison de la presse de Briare le 7 octobre dernier, du bar-tabac "Ouvert de bonheur" de Lorris le 26 octobre, et de la station-service Total de La Selle-en-Hermoy le 5 novembre.

Deux braqueurs et une complice

A chaque fois , le même mode opératoire : en fin de journée, 2 individus armés et aux visages dissimulés faisaient irruption chez les commerçants peu avant la fermeture et se faisaient remettre la caisse - entre 150 € et 1 800 € selon les cas. Ils prenaient ensuite la fuite grâce à une complice qui les attendait en voiture un peu plus loin.

Placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès

L'enquête a permis d'identifier les auteurs présumés des braquages - 2 hommes âgés de 18 ans et de 28 ans - ainsi que leur complice - une femme âgée de 25 ans. Tous les 3 ont été interpellés samedi matin et placés en détention provisoire. Les 2 hommes seront jugés pour vols avec avec violence, la femme pour complicité ; leur procès est prévu en décembre devant le tribunal correctionnel de Montargis.