Saint-Junien, France

Les faits remontent au 20 juin dernier. Deux hommes cagoulés s'étaient introduits chez une mère de famille résidant à Saint-Junien. Ils ont forcé la porte d'entrée de son domicile avant de l'obliger sous la menace d'un couteau à leur remettre ses bijoux en or d'une valeur de 2000 euros, mais aussi sa carte bancaire et son code ainsi que de l'argent liquide et un téléphone portable.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Saint-Junien puis renforcée par la compagnie de gendarmerie de Limoges. C'est ce mercredi 4 juillet qu'ils ont interpellé les deux auteurs présumés à leur domicile de Limoges. Selon la gendarmerie les agresseurs présumés voulaient s'en prendre au fils de la victime qui avait une dette à leur égard.

Déférés au parquet ce jeudi 5 juillet, ils ont été mis en examen pour vol avec violence et violation de domicile, puis placés en détention provisoire en attendant leur jugement en comparution immédiate.