2 jeunes blessés après des coups de feu nocturnes à Chalette sur Loing

Les faits se sont déroulés place Marcel Quetin, un endroit où, semble-t-il des jeunes ont l'habitude de se retrouver en soirée le week-end. Il est un peu avant 1H du matin et une voiture approche des lieux. A son bord, au moins 2 individus, ils sont, à priori, cagoulés mais surtout armés. Des faits qui montrent que cette attaque était apparemment préparée.

Une fusillade très brève

Ils visent alors un groupe de jeunes rassemblé sur la place et tirent, à plusieurs reprises. Au moins 5 déflagrations sont entendues et visiblement les tirs ont été effectués avec plusieurs calibres. 2 jeunes, âgés de 21 et 22 ans sont touchés. Ils ont dû être hospitalisés et même si leur pronostic vital n'est pas engagé, l'un d'eux a subi une intervention chirurgicale.

Enquête pour tentative d'assassinat

La scène s'est déroulée très vite et juste après les faits, les auteurs des coups de feu sont repartis rapidement. Ils sont activement recherchés. Une enquête en flagrance pour tentative d'assassinat a été ouverte et confiée à la DIPJ d'Orléans. Des auditions ont eu lieu pour mieux cerner le déroulé de ces faits très brefs. Les 2 victimes étaient connues des services de police mais, à ce stade des investigations, aucune piste n'est écartée.