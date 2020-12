Deux jeunes de 18 et 20 ans tués dans un accident à Évreux

Un terrible accident est survenu ce dimanche vers 20 heures quartier de Nétreville à Évreux. Une voiture avec six jeunes à l'intérieur ne s'est pas arrêtée au carrefour entre les rues Huest et d'Argence. Elle a terminé contre un arbre.

Deux jeunes hommes passagers de 18 ans et 20 ans sont morts. Deux autres, un jeune homme et une jeune femme de 20 ans, ont été grièvement blessés et transportés au CHU de Rouen et à l'hôpital d'Évreux. Les deux dernières personnes âgées de 19 ans n'ont été que plus légèrement blessés.

Selon les sapeurs pompiers de l'Eure qui sont intervenus une femme témoin de l'accident âgée de 57 ans a également été choquée et transportée à l'hôpital d'Evreux.