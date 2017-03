2 kilos de cannabis saisis à Auxerre, 3 personnes en garde à vue

2 kilos de résine de cannabis ont été découverts lors d'un contrôle routier, dans le quartier Saint-Siméon à Auxerre. 3 personnes se trouvent en garde à vue.

Trois personnes ont placées en garde à vue à Auxerre après la découverte de 2 kilos de résine de cannabis, dans une voiture. Une prise réalisée par la police dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d'un simple contrôle routier.

2 kilos de cannabis dans l'habitable

Il est environ 22h30, lorsque la police arrête une voiture dans le quartier Saint-Siméon à Auxerre. Le conducteur et le passager, deux jeunes hommes de 20 et 21 ans, sont priés de descendre pour que les policiers contrôlent l'intérieur du véhicule. Et côté passager, dans la portière, à la place des cartes routières ou pare-soleils, voilà de la résine de cannabis dans des sachets. 2 kilos au total.

Le commanditaire présumé interpellé à Monéteau

Placés en garde à vue, les deux jeunes expliquent que la marchandise est destinée à la vente. S'ils refusent de donner l'identité du ou des clients, ils livrent en revanche aux enquêteurs le nom du commanditaire de la transaction. Un jeune de 21 ans, interpellé le lendemain à Monéteau. Tous sont connus des services de police pour des affaires de drogue. Sur les 3, deux doivent être jugés en comparution immédiate aujourd'hui. L'autre est convoqué pour le mois de mai