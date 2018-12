2 minutes pour comprendre : à quoi ressemble la dispositif de sécurité renforcée dans le Poitou

Suite à l'attaque qui a fait deux morts (bilan provisoire de mardi soir) en plein centre de Strasbourg, le plan Vigipirate a été relevé à son plus haut niveau : "urgence attentat". Dans le Poitou, ça veut dire sécurité renforcée dans les lieux accueillants du public. Les gares, les centres commerciaux sont concerné, mais aussi les marchés de noël.

A Poitiers, autour de la grande roue et de la vingtaine de chalets du marché de Noel, des blocs de bétons sont déjà en place pour éviter l'intrusion de véhicule. Mercredi, des représentants de la Mairie de Poitiers, de la préfecture et des commerçants du centre-ville ont décidé de multiplier les contrôles. "On a mis en place des barrières autour du marché de noël. Il y aura quatre accès au marché, avec un contrôle visuel", explique Éléonore Cazal, directrice de cabinet de la mairie de Poitiers.

A Châtellerault, la police municipale et la police nationale sont très présentes sur le terrain, autour de la patinoire et de la quinzaine de chalets installées près de la mairie. "L'espace est clos et l'intrusion de véhicule difficile" assure le maire, Jean-Pierre Abelin.

Appel aux réservistes de la gendarmerie dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, la préfecture annonce plus de présence, avec des patrouilles dynamique. A Thouars, pas de renforcement particulier pour l'instant du dispositif de sécurité. Mais le maire souligne que la surveillance était déjà à son plus haut niveau. Le maire de Bressuire, Jean-Michel Bernier, explique lui que c'est impossible de prévoir un acte isolé, et de mettre en place des fouilles systématiques. De façon générale, la préfecture des Deux-Sèvres a prévu de faire appel à des réservistes de la gendarmerie pour renforcer la sécurité des manifestations du département