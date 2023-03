2 mois ferme pour le Moussacois qui avait tué le chat du voisin d'un coup de carabine

Il avait tué le chat du voisin d'un coup de carabine, en février 2022, à Moussac, dans le Gard. L'homme de 65 ans était jugé ce mercredi, à Nîmes, devant le tribunal correctionnel. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme et 10 000 euros de dommages et intérêts aux différentes associations qui s'étaient portées parties civiles. C'est plus que la peine requise par le procureur : 4 mois avec sursis.

L'ancien militaire a notamment explique que des chats "attaquaient ses poules et ses pigeons". "J'ai fait une grosse bêtise, a-t-il reconnu*, mais je voulais protéger mes animaux"

L'homme portera un bracelet électronique. Il va faire appel.