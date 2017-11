Deux morts et deux blessés graves dans un accident de la route à l'est de Rouen

Une collision frontale entre deux voitures a fait 2 morts et 2 blessés graves ce mercredi vers 17h30 à la Neuville Chant d'Oisel à l'est de Rouen. Deux personnes de 80 et 87 ans ont été tuées.

Un dramatique accident de la route s'est produit ce mercredi 1er novembre entre deux voitures, sur la commune de la Neuville Chant d'Oisel Il était environ 17h 30. Le bilan est trés lourd : deux personnes ont été tuées et deux autres blessées sérieusement dont une très grièvement. Il s'agit d'une collision frontale qui s'est produite sur la route qui va de Rouen aux Thilliers-en-Vexin.

Un automobiliste et une passagère sont décédées.

La premiére victime est un automobiliste de 80 ans originaire de Fleury sur Andelle qui roulait seul en C3. La deuxiéme victime se trouvait dans l'autre véhicule. Il s'agit d'une passagère de 87 ans domiciliée à Sy Aignan sur Ry. Une déviation a dû être mise en place vers 19h, le temps de l'intervention des secours. La gendarmerie de Boos est chargé de l'enquête.