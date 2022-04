2 morts et 3 blessés dans un accident de la route à Chateauneuf-de-Gadagne

Un violent accident de la route s'est produit ce mardi après midi à Châteauneuf-de-Gadagne. Le bilan est lourd : 2 morts et 3 blessés dont un grave.

Un grave accident de la route s'est produit ce mardi après midi entre Châteauneuf-de-Gadagne et Morières -les-Avignon. Deux voitures sont entrées en collision. Le choc frontal a été très violent et le bilan est lourd : 2 personnes tuées et 3 autres blessées dont une est ce soir dans un état grave. D'importants moyens de secours sont mobilisés sur les lieux de l'accident. Prudence si vous circulez en direction de Châteauneuf-de-Gadagne.